Arrestation de Dr Babacar Diop : Les étudiants et le Saes paralysent les universités aujourd'hui

En soutien au professeur d'Université Dr Babacar Diop arrêté et incarcéré, pour avoir pris part à la manifestation contre la hausse des prix de l'électricité, devant les grilles du Palais, le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes/Esr) vient de décréter un mot d'ordre de grève de 24 h, dans l'ensemble des Universités publiques du pays.





Le Syndicat s'insurge contre la détention du leader des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Dr Babacar Diop et plaide pour sa libération immédiate, vu que son état de santé se dégrade en détention. Aussi, les enseignants-chercheurs tiennent l'Etat pour responsable de tout ce qui pourrait lui arriver.

Selon iRadio, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar aussi promettent de se joindre au combat. Ils feront face à la presse juste après le Saes et le Sudes pour la libération immédiate de Dr Babacar Diop et 5 de leurs camarades étudiants.Seneweb