Arrestations d’enseignants : le Cusems décrète une grève totale, mercredi

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a dénoncé ce dimanche les multiples arrestations son victimes des enseignants sénégalais après les manifestations de jeudi. Il a fait un communiqué pour informer l’opinion que « contre les arrestations arbitraires et aveugles d’enseignants et d’élèves, la violation de l’espace scolaire par les forces de l’ordre » entre autres, un débrayage à 09 heures, suivi d’AG dans les établissements et une conférence de presse à 11 heures » sont prévus le mardi 21 mars.



Aussi, une grève totale est programmée pour le mercredi 22 mars.



À noter que plusieurs enseignants du parti Pastef ont été arrêtés depuis jeudi. Le Cusems Authentique, l’autre branche syndicale a également annoncé qu’il allait en débrayé lundi et en grève totale mardi.