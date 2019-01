Atépa Offre son siège de campagne à Ousmane Sonko

Le Président du mouvement « Sénégal Rek », Pierre Atepa Goudiaby, condamne avec la dernière énergie l’attaque de nervis perpétrée contre le siège du candidat du PASTEF, Ousmane Sonko, survenue dans la nuit du 24 janvier 2018.

Cette manœuvre d’intimidation inqualifiable constitue un recul regrettable de nos pratiques politiques. Un tel acte n’est pas digne des avancées démocratiques de notre pays, acquises de haute lutte par des patriotes qui ont consacré toute leur énergie, leur savoir et parfois sacrifié leur vie pour que notre pays ne soit jamais un endroit où la force prime sur le droit.



Face à cette pratique, qui est le lot quotidien des pires dictatures, dans un geste républicain sans exemple, le Président du mouvement « Sénégal Rek », qui était candidat à la candidature à l’élection présidentielle, a décidé d’offrir à M. Sonko le siège qui devait être le sien lors de la campagne électorale. Il y trouvera toutes les commodités pour lui permettre de poursuivre ses objectifs politiques au service du peuple sénégalais.



Pierre Atepa Goudiaby reste convaincu que tous les démocrates de notre pays devraient poursuivre leur combat républicain en faveur de la liberté d’expression, du pluralisme politique et de l’égalité des chances pour tous ceux qui ambitionnent de diriger notre cher Sénégal, en briguant la magistrature suprême.



Le leader de «Sénégal Rek», convaincu que le recours aux actes d’intimidation, contraires à nos valeurs de tolérance et de paix, ne saurait être la solution aux problèmes qui assaillent nos concitoyens, appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête approfondie pour identifier les auteurs de l’attaque, les arrêter et les traduire en justice, conformément à la loi en vigueur. Il appelle tous les Sénégalais, quel que soit leur bord politique, au calme et à la sérénité pour que les arguments de la force ne priment pas sur la force des arguments.



Babacar Touré

Kéwoulo