Audience au palais : Macky Sall offre 3,5 millions à la Cojer de Guédiawaye et promet...

A la quête d’un second mandat à l’élection présidentielle de 2019, le président de la République mise sur la mobilisation de ses troupes pour arriver à ses fins. Il continue de recevoir ses militants au palais. Ce samedi, il a reçu la convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Guédiawaye dirigée par Yehya Ba, coordonnateur de la Cojer du département de Guédiawaye.



Ils étaient une centaine de jeunes à prendre part à cette rencontre qui a duré plus de 3 tours d’horloge. Les orateurs désignés pour la circonstance ont exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés et qui les empêchent de mieux servir le parti. Mais, selon notre source, la complainte qui revenait sans cesse dans les discours c’était le manque d’emploi des jeunes.



Prenant la parole, le président de la République a dénoncé la division entre les proches de Lat Diop et d’Aliou Sall. Il les a appelés à l’unité pour le bien de leur parti. D’après notre source, le chef de l’Etat a promis de rencontrer très prochainement tous les responsables de l’Apr de Guédiawaye pour résoudre définitivement le différend qui les oppose. S’agissant du manque d’emploi des jeunes, Macky Sall a fait savoir qu’il a nommé des Pca et des Directeurs qui sont issus de Guédiawaye. Ce sont ces derniers, d’après lui, qui devraient aider les jeunes à trouver du travail.





