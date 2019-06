Audio - Marche réprimée, crimes économiques, attitude des autorités : PAN met la lumière sur scandale du pétrole ( chronique)

Dans sa chronique de la semaine, Pape Alé Niang revient sur le scandale du pétrole. Il s’interroge si les faits de corruption et de crimes économiques doivent faire l’objet d’un secret d’Etat ? Le chroniqueur revient sur la marche réprimée sauvagement et parle d’arrogance et d’insolence de nos autorités. Bonne écoute.