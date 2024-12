Autonomisation économique de la femme : Il faut une " bonne maîtrise de l’eau, le financement, l’accès aux marchés, la formation et l’ouverture aux nouvelles "

Un forum axé sur « l’autonomisation des femmes rurales et la résilience aux changements climatiques », s’est ouvert, mercredi à Ziguinchor (sud), à l’initiative du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).



Cette rencontre qui prend fin jeudi est organisée pour consolider l’engagement des femmes rurales dans le processus de la souveraineté alimentaire, de la gouvernance des écosystèmes et de leur contribution dans la lutte contre les changements Climatiques, a expliqué à des journalistes la présidente du collège des femmes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, Yaram Fall.



« Cette année, au Sénégal il y a une bonne pluviométrie mais aussi, des inondations dans certaines zones. Et, c’est la raison pour laquelle nous avons retenu comme thème les stratégies de résilience et d’adaptation face aux changements climatiques pour renforcer l’autonomisation économiques, sociale, politique et environnementale de la femme rurale », a-t-elle ajouté.



Durant ces deux jours, un panel sur l’autonomisation économique de la femme sera au menu de cette manifestation, a-t-elle fait savoir. « Ici, il s’agit de parler de l’accès aux ressources productives c’est à dire la terre et la bonne maîtrise de l’eau, le financement, l’accès aux marchés, la formation et l’ouverture aux nouvelles », a indiqué Yaram Fall.



« À Ziguinchor, nous allons essayer de trouver ensemble les voies et moyens pour s’adapter aux changements climatiques », a-t-elle dit.



La présidente du CNCR a fait observer qu’au Sénégal les femmes n’ont pas le pouvoir de contrôler la terre.



« Il y a un problème foncier au Sénégal. Nous avons vu que 65% des femmes sont dans les exploitations familiales. Ce sont elles qui travaillent au sein de ces exploitations familiales. Mais, ce que nous ont montré les études, c’est que moins de 10% de ces femmes contrôlent les terres », a déploré Yaram Fall.



« Si on possède la terre, on doit la contrôler », a suggéré la présidente du collège des femmes du conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal.



Venu représenter le gouverneur de Ziguinchor, le directeur régional du développement rural (DRDR), Boubacar Badji a salué l’organisation de ce forum de niveau national dans la région de Ziguinchor.



« C’est donc l’occasion pour tous les acteurs de la région de Ziguinchor de bénéficier de l’expertise des différentes organisations qui vont animer ce forum et de tirer profit des expériences des uns et des autres par rapport à cette problématique de l’autonomisation des femmes mais aussi, du changement climatique et des questions de résilience », a-t-il souligné.



Ce forum de deux jours est organisé à Ziguinchor en collaboration avec des organisations paysannes du Sénégal et de la sous-région et des partenaires dont l’Ipar (Initiative, prospective agricole rurale)



APS