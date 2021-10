Autoroute Dakar-Saint-Louis : les travaux démarrent en … vidéo

Les derniers réglages se font en vue du démarrage des travaux de ce nouveau linéaire de 200 kilomètres reliant Saint-Louis et Dakar en passant par le Lac Rose et Tivaoune. Un CRD a rassemblé jeudi les différentes prenantes à ce projet pour des échanges et recommandations. « Cette autoroute apportera un important gain de temps et de confort aux usagers », a renseigné Mor Gueye GAYE, le directeur général de l’Ageroute. « Les travaux débuteront en mi-2022 pour se terminer en juin 2025 inchaAllah », a-t-il indiqué.