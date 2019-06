Aux trousses d'un journaliste : La Dic chez Jean Meïssa Diop

«Au secours !!! Ma famille et moi venons d’être réveillés, de manière musclée, par une demi-douzaine d’agents de la Dic recherchant un journaliste et conduite par un certain Diatta et Fall. Ils sont entrés jusque dans ma chambre à coucher, après avoir avoir réclamé carte d’identité, toute facture de Senelec, rejeté les factures Sde et Sonatel, regardé ma carte d’identité, fouillé mes tiroirs de commode, au motif que la loi leur donne le droit d’entrer chez n’importe qui, de 6 à 21 heures, eu une sévère altercation avec mon épouse… Excusez du peu !



Qu’ai-je fait pour mériter cette procédure humiliante ? Moi, Jean Meïssa Diop violenté de la sorte pour n’avoir rien fait. On m’envoie la redoutable Division des investigations criminelles recherchant un journaliste d’un journal dakarois que je ne nommerai pas.



Et après tout ça, on me donne l’ordre de rester à l’écoute de la Dic pour d’autres questions. Et avant de partir, ils ont fouillé toutes les chambres de la maison ! Voilà une agression sous le couvert de la loi. C’est vraiment trop ! C’est quel pays, c’est quelle police? Je demande de l’aide ! Que faire ! Qu’ai-je fait ?



On me soupçonne d’être un journaliste – ce que je suis. Où travaillez-vous ? J’ai travaillé à Walf. Et où encore, m’a-t-on demandé ? Membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel jusqu’en novembre 2018. Et puis où encore ? Chroniqueur “Avis d’inexpert” au quotidien L’Enquête…



Restez à la disposition de la Dic, m’a-t-on conseillé. ENTENDU ! »