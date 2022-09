Avortement : Plus de 34 000 cas recensés en 2020 au Sénégal

Selon les derniers statistiques, plus de 34.000 cas d’avortement ont été recensés au Sénégal en 2020 dont une grande partie a été identifiée à Dakar. Une information confirmée par nos confrères du quotidien l’As qui parlent de 6.948 cas d’avortement recensés au sein de la capitale. En haut du tableau, on retrouve aussi les régions de Thiès (5.300) et Diourbel (3.704) qui portent à 60% le taux des avortements faits par des personnes non qualifiées.



En marge d’une session de formation sur les droits de la santé et de la reproduction, Awa Tounkara, chargée de la formation de l’association des juristes sénégalaises (Ajs), s’est exprimé sur la question avant de rappeler qu’au Sénégal l’avortement est interdit sauf dans trois cas de figure à savoir en cas de viol, d’inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Selon elle aussi, une cinquantaine de cas de viol et d’inceste suivis de grossesse ont été recensés par les boutiques de droits de l’Ajs entre 2014 et 2018. « Depuis janvier 2021, 472 cas de viol sont enregistrés.





Au Sénégal, les statistiques révèlent 668 cas de violence sur mineurs, 706 agressions sexuelles et 1.200 cas de viol rien qu’en 2019 », révèle la chargée de la formation de l’association des juristes sénégalaises. D’après elle, c’est cette situation qui explique bon nombre d’infanticides qui sont souvent le fruit d’avortements ratés.



Poursuivant , elle explique que le continent (africain) est l’un des plus répressifs en terme de législation, ce qui explique pourquoi près de 99% des avortements y sont pratiqués de manière illégale… »