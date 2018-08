BALACOSS : Des fidèles boudent le "Kutba" après des remerciements de l’Imam adressés à Marième Faye SALL et Mansour FAYE (vidéo)

La vidéo est authentique et NDARINFO a pu trouver son auteur. Ce dernier précise que le boycott du sermon s’est fait après la prière, rectifiant des publications faites et faisant Office d’un éventuel boycott de la prière de l’Aid El Kébir. « Il ne s’agit pas de la mosquée Abass SALL mais de la Mosquée de Balacoss », a-t-il insisté. Des fidèles qui étaient assis dehors ne pouvaient plus supporter les mentions de satisfaction déclamées par l’Imam à l’endroit du maire de Saint-Louis et de sa sœur Marième Faye SALL, première dame de la République. Ils ont plié donc les nattes en guise de protestation et sont rentrés chez eux … Vidéo …