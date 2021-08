BP : Le bénéfice grimpe au 2e trimestre, dividende relevé et rachat d'actions

BP a augmenté mardi son dividende de 4% et a lancé un nouveau programme de rachat d'actions, la hausse des prix du pétrole et du gaz dans un contexte de rebond de l'économie mondiale ayant dopé ses résultats au deuxième trimestre.



Le groupe pétrolier britannique a augmenté son dividende à 5,46 cents après l'avoir divisé par deux à 5,25 cents en juillet 2020, pour la première fois en une décennie.



Le groupe, qui a dégagé au premier semestre un excédent de trésorerie de 2,4 milliards de dollars, prévoit également de racheter 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros) de ses propres actions dans les mois à venir.



Son bénéfice net a atteint 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 6,68 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes anticipaient un bénéfice de 2,15 milliards de dollars.



Ses rivaux Royal Dutch Shell, TotalEnergies et Chevron ont également augmenté leurs dividendes, signe de reprise du secteur pénalisé par une baisse de la demande d'énergie l'année dernière.



A la Bourse de Londres, l'action BP gagnait plus de 3% dans les premiers échanges.



