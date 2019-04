Bagoré Bathily élevé au rang de chevalier dans l'ordre du Mérite agricole

Le PDG de la Laiterie du Berger a reçu l'insigne de Chevalier dans l'ordre du Mérite agricole, en présence d'Amadou Hott, le ministre sénégélais de l'Économie du Plan et de la Coopération.



En 2005, Bagoré Bathily avait fondé La LDB à Richard Troll. Constatant qu'au Sénégal, 30 % de la population vit exclusivement d’élevage mais qu’une grande partie des produits laitiers sur le marché sont issus de l’importation, il a décidé d'agir.



Son entreprise développe la filière laitière locale en produisant lait, crème, yaourts... A ce jour, elle emploie plus de 250 personnes et implique près de 800 éleveurs sénégalais ! Les produits sont vendus sous les marques Dolima et Club Kossam puis distribués dans plus de 10 000 points.



Source : Ambassade de France au Sénégal