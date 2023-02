Baisse du Loyer : Macky fixe de nouveaux prix

Les sept sages ont autorisé le président de la République de signer le décret instituant la diminution des prix de la location. e chef de l’Etat a revu les prix de la baisse du loyer.



La baisse de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 FCFA et laquelle concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal a été réajustée, informe L’OBS.





Désormais au lieu de 20% , les loyers de moins de 300 000 FCFA connaitront une baisse de 15% et non 20%. Ceux compris entre 300 000 et 500 000 FCFA restent inchangés avec une baisse de 10%. Il est de même pour les loyers qui vont au-delà de 500 000 FCFA avec une baisse de 5%.



La décision a été prise et adoptée par le Conseil des ministres du jeudi dernier à Thiès. La mesure doit entre en vigueur le 1er mars prochain, rapporte L’OBS.