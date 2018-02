Bamba Fall tresse les lauriers à Macky Sall : "Vous êtes, un homme généreux, un président très proche de son peuple"

Bamba Fall s’éloigne de plus en plus de Khalifa Sall et s’approche de Macky Sall. Avant-hier, le maire de la Médina s’est signalé aux côtés du chef de l’Etat. C’était lors de la cérémonie d’ouverture du forum des Sarakholé, tenue au stade Iba Mar Diop.



En plus des propos élogieux tenus devant le Premier ministre, Bamba Fall autrefois très critique, a tressé des lauriers au Président Sall. « Monsieur le président, vous êtes un homme généreux, vous êtes un président très proche de son peuple», encense-t-il, rapporte L’As.



LERAL