Bamboula des véhicules : Le Pôle urbain de Diamniadio se tape 2 grosses cylindrées à 108 millions

Suite et pas fin de l'affaire de la bamboula de l'acquisition des voitures de service et de fonction.



Après l'Artp qui s'est offerte deux bolides à 147 millions Fcfa, la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu) a acquis deux véhicules à 108 millions Fcfa.



C'est, du moins, ce que révèle Libération dans sa livraison de ce vendredi. Ce, à la suite d'un appel d'offres publié le 11 novembre 2019.