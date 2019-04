Base navale de Saint-Louis : Un atelier de maintenance inauguré, ce matin

L’atelier de maintenance de la base navale de Saint-Louis installée à l’hydrobase a été inauguré ce matin, en présence d’autorités militaires et de l’Ambassadeur des USA au Sénégal, SEM Tulinabo S. Mushingi. Pour sa réalisation, une enveloppe de 480 millions a été mise à la disposition.



La base de Saint-Louis, poste de commandement stratégique, contrôle les activités sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie ainsi que l’embouchure du fleuve Sénégal.





Avec le travail de liaison entre le centre des opérations maritimes, les équipements radars et les 6 vedettes patrouilleurs de type « Metal Shark », le tout acquis grâce au soutien du peuple américain, un dispositif efficace est mise en place pour lutter contre le trafic maritime illicite à Saint-Louis.



Avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz, ce centre jouera pleinement son rôle.



