Bassirou Diomaye Faye prône les valeurs de justice, de liberté et de démocratie

Le candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa solidarité envers ses compatriotes, en particulier ceux qui ont souffert dans les geôles. Il a souligné l’importance de l'entraide et de la concorde sociale pour faire émerger le pays.





Lors de la conférence de presse conjointe avec Ousmane Sonko, il évoqué les défis auxquels sont confrontés ceux qui luttent pour la liberté et la justice au Sénégal. Il a rappelé avec émotion les moments difficiles passés aux côtés de ses codétenus politiques au nombre de 37.



Le candidat de la Coalition Diomaye président a également abordé la question de la démocratie et de la justice dans le pays. Il a souligné « la nécessité de réformes institutionnelles pour garantir un équilibre des pouvoirs et restaurer la confiance dans le système judiciaire. »



L'inspecteur des Impôts a appelé à une gestion plus transparente et équitable des ressources nationales, mettant en avant l’importance de la souveraineté monétaire pour assurer le progrès économique et social du pays.



M. Faye a lancé un appel à l’unité et à la solidarité nationale, exhortant ses compatriotes à rester mobilisés pour défendre les valeurs de justice, de liberté et de démocratie.