Baye Mamoune Niasse candidat à la présidentielle de 2019

C'est officiel. Baye Mamoune Niasse, président du mouvement "And ak askan wi natal Senegaal, Bennal Afrique", s'engage dans la course pour la présidentielle de 2019. Il dit "vouloir changer la donne( et) retourner le pouvoir au peuple".



"Après mûre réflexion et une concertation avec les militants de notre mouvement, j'ai décidé de m'engager pour les Sénégalais, les aider. Je leur tends la main", explique-t-il, interrogé par la Tfm.



Le candidat déclaré précise avoir démarré sa collecte de signatures pour le parrainage.



SENEWEB