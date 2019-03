Benno : Chronique d'une mort annoncée

En attendant la formation du nouveau gouvernement, la coalition Benno Bokk Yakaar vit ses derniers instants. Ce, croit savoir le quotidien Le Témoin, en dépit des efforts de certaines de ses composantes pour ralentir le chrono.



En effet, après la réélection de Macky Sall pour un second et dernier mandat, la mouvance présidentielle est plus que jamais consciente de l'imminence de son implosion. Autrement dit, Benno se prépare à la fin d'un long compagnonnage.



