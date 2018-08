Berlin souhaite établir un "bon partenariat" avec Dakar (Angela MERKEL)

L’Allemagne souhaite avoir un ’’bon partenariat’’ avec le Sénégal, a assuré mercredi soir sa chancelière, Angela Merkel.



S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le président sénégalais Macky Sall, Mme Merkel souligne que son pays a intérêt à coopérer avec le Sénégal, et veut ‘’façonner un partenariat’’ pour identifier les priorités et les opportunités d’investissement.



’’Nous souhaitons avoir un développement confiant de vos pays’’, a encore lancé Angela Merkel, soulignant que le Sénégal est l’un des pays partenaires de l’initiative "Compact With Africa’’, lancée sous la présidence allemande du G20 en 2017.



Le plan "Compact with Africa", a été mis en place pour attirer des investissements privés en Afrique.



Selon elle, l’Afrique est comme qui dirait un terrain inconnu pour l’Allemagne qui est dans un ‘’ processus d’apprentissage’’.



’’Nous allons réfléchir sur les mesures à prendre. Nous avons besoins de la confiance des entreprises envers les pays africains’’, a-t-elle ajouté.



La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée mercredi peu après 16 heures à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour une visite officielle de 48 heures au Sénégal.



Mme Merkel a été reçue en audience en début de soirée par le président Macky Sall au Palais de la République.



