Bilan des opérations de sécurisation du Magal: 511 individus interpellés dont 43 pour ivresse publique, 9 Kg de "Yamba" saisis

- (09) pour vol commis la nuit en réunion.

- (30) pour détention et trafic de chanvre indien.

- (39) pour détention et usage de chanvre indien.

- (02) pour trafic de comprimés barbiturique.

- (10) pour détention de produit cellulosique.

- (238) pour vérification d’identité.

- (01) pour outrage à agent.

- (43) pour ivresse publique et manifeste.

- (13) pour vagabondage.

- (06) pour rixe sur la voie publique.

- (50) pour vol.

- (01) pour tentative de vol.

- (02) pour vol commis la nuit avec escalade.

- (03) pour complicité de vol.

- (04) pour détention d’arme blanche.

- (01) pour viol sur une personne vulnérable.

- (02) pour usurpation de fonction.

- (02) pour refus d’obtempérer.

- (01) pour violences et voies de faits.

- (01) pour Exploitation de débit de boisson sans autorisation

Administrative.

- (25) pour nécessité d’enquête.

- (03) pour offre ou cession en vue d’une consommation personne.

- (04) pour conduite sans permis de conduire.

- (04) pour coups et blessures volontaire.

- (02) pour détention d’arme blanche.

- (04) pour abus de confiance.

- (02) pour recel.

- (03) pour mise en circulation de faux billets de banque (10 coupures de 10.000).



Quantité de drogue saisie : 09 kilogrammes de chanvre indien – 500 grammes – 106 cornets – 108 joints.

Accidents constatés : 63 dont : 30 dégâts matériels - 22 corporels – 01mortel (survenu le 18/10/2018 sur la corniche Serigne Modou).

Pièces saisies : 723.

Mise en fourrière : 134.

Nombre de Jakartas immobilisés : 162.