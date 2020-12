Bilan record aux États-Unis: plus de 3.700 morts et 250.000 cas en 24h

Les États-Unis ont enregistré mercredi un lourd bilan de plus de 3.700 morts et 250.000 cas de Covid-19 en une seule journée, un double record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.



Le pays est confronté depuis plus d'un mois à un rebond spectaculaire de l'épidémie. Quelque 113.000 personnes sont par ailleurs actuellement hospitalisées à cause du virus, selon les données du ministère américain de la Santé. Il s'agit là aussi d'un plus haut.