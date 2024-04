Biomaye prend les rênes du Sénégal

Le cinquième président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prend les rênes du Sénégal à partir de ce jour, mardi 02 avril. Cette date qui coïncide avec la fin de mandature du président sortant, Macky Sall, ouvre un nouveau chapitre à la tête de l’Etat Sénégalais. Pour la première fois, un chef d’Etat issu de l’opposition et élu au premier tour d’un scrutin présidentiel s’installe à la magistrature pour un mandat de cinq ans



Après douze années sous le magistère de Macky Sall, les suffragants sénégalais ont tourné le 24 mars 2024 la page apériste et Benno Bokk Yakaar et ont jeté leur dévolu sur un nouveau président de la République issu de l’opposition dite radicale. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu haut la main au premier tour de la présidentielle avec 54, 28 % des voix, selon le Conseil constitutionnel qui a proclamé, vendredi 29 mars, les résultats définitifs du scrutin du 24 mars, prend possession de tous les pouvoirs et attributs du président de la République et va être installé dans ses nouvelles fonctions à partir de ce jour, mardi 02 avril 2024.



La cérémonie de prestation de serment devant les membres du Conseil constitutionnel a lieu, au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio, à partir de 11h.





Après sa prestation de serment, le nouveau président sera officiellement investi lors d’une passation de pouvoir avec le président sortant, Macky Sall, dans l’après-midi du même jour. À cette occasion, le président sortant, Macky Sall, transmettra officiellement les rênes du pays à son successeur élu. Cette passation de pouvoir marquera le début du mandat présidentiel de Bassirou Diomaye Faye.



Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État sortant, Macky Sall, aurait activé ses relations diplomatiques en vue d'inviter lors de la cérémonie, plus d'une dizaine de chefs d'État de la Cedeao et un invité surprise. Les présidents de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, celui de la Gambie, Adama Barrow, auraient déjà confirmé leur présence.