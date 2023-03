Boubacar Boris Diop : « Ousmane Sonko a atteint un niveau de popularité jamais égalé dans toute l’histoire du Sénégal »

Et pour l’auteur, ceci est le résultat d’une concentration de l’espace politique autour du leader de Pastef. « On a fait en sorte que toute la situation politique tourne autour d’une seule et même personne à un point tel que le président de la république est obligé d’orchestrer une promenade en ville pour bien montrer qu’il n’en a pas perdu le contrôle ».



Une situation que Boubacar Boris Diop juge « pathétique ». Selon lui, « Un président obligé de montrer qu’il n’est pas impopulaire, si ce n’est pas le début de l’impopularité, ça lui ressemble ».