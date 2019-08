Bracelets électroniques : la solution de Me Maclick Sall pour décongestionner les prisons

Le ministère de la Justice est en train de travailler sur "la possibilité" d’introduire des bracelets électroniques dans le système judiciaire sénégalais pour décongestionner les prisons, a annoncé vendredi, le garde des Sceaux, Me Malick Sall, soulignant toutefois que cette réforme devrait d’abord passer à l’Assemblée nationale.



"Nous sommes en train de travailler sur la possibilité de mettre des bracelets électroniques. Nous avons notre cellule juridique qui est en train d’y travailler, parce que, pour le faire, il faut quand même modifier les dispositions du Code pénal", a-t-il dit, ajoutant que "cela permettra de décongestionner les prisons".



Le ministre s’adressait aux journalistes à la fin d’une visite à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss où deux détenus sont décédés à la suite d’une bousculade causée par une avarie électrique, dans la nuit de mardi à mercredi.



"La cellule juridique a même bouclé ce travail-là", a assuré M.Sall, précisant toutefois que cette réforme devrait d’abord passer à l’Assemblée nationale pour qu’elle entre dans "le corpus judiciaire du Sénégal".



"A partir de ce moment-là, je vous assure que les bracelets électroniques seront introduits et ils permettront à certaines personnes de ne pas aller en prison", a-t-il dit.



