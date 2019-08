Braquage à Koumpentoum : tous les mis en cause identifiés. Un 8e assaillant en fuite ...

Les auteurs du braquage de la poste de Koumpentoun et responsables de la mort du commandant de la Brigade de de gendarmerie de cette localité ont tous été identifiés. C'est ce que rapporte Les Échos.



Selon le journal, ils sont de nationalité sénégalaise et résident dans le terroir avec leurs familles respectives.



Tous les malfaiteurs ont été arrêtés dans différentes localités non loin de Koumpentoum, à savoir Mereto, Malem Niani, Sinthiou Malem et Gallé.



Les assaillants du braquage de la poste de Koumpentoum, qui a causé la mort de l'adjudant-major Tamsir Sané ont été arrêtés. Au nombre de 7, ils sont présentement en garde à vue à la brigade de Tambacounda.



Selon Les Échos, un 8e suspect est en fuite. Identifié, il est activement recherché par la gendarmerie. À en croire des sources proches de l'enquête, son arrestation ne serait qu'une question de jour.



SENEWEB