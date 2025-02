Braquage rocambolesque dans une épicerie à Touba : dans une épicerie : 12 malfaiteurs encagoulés ligotent les gardiens

Des bandits ont fait irruption dans une épicerie à Ndindy, hier soir. Le commerce, plus connu sous le nom d’« épicerie Serigne Abdou Fatah », a été la cible d’une attaque violente. Une douzaine de malfaiteurs encagoulés ont forcé la porte et se sont introduits dans l’établissement. Sur place, ils ont trouvé les gérants et leur ont exigé les clés des coffres-forts avant de vider les caisses.



L’un des employés, témoin de la scène, a raconté que les assaillants ont soigneusement évité les caméras de surveillance avant de ligoter les gardiens. L’un de ces gardiens a même reçu un coup de crosse de fusil sur la tête, l’obligeant à capituler. Les bandits, arrivés à bord d’un 4x4 volé qu’ils ont ensuite abandonné, ont emporté une importante somme d’argent. Avant de prendre la fuite, ils ont procédé à un tir de sommation pour dissuader toute intervention des riverains.



Interrogé sur le montant exact du vol, le gérant, encore sous le choc, a eu du mal à s’exprimer. « C’est une somme considérable, plusieurs millions de francs, entre 8 et 10 millions », a-t-il finalement déclaré.



« Ce coup de feu en l’air, nous a confié Abdou Fatah Ndiaye, notre interlocuteur, a été tiré lorsqu’ils ont senti qu’ils étaient observés par des témoins. »



Les habitants des quartiers d’Usine Glace, de Ndindy et de Keur Serigne Niane Diop ont profité de cette occasion pour déplorer l’insécurité grandissante dans la cité religieuse de Touba.