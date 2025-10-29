Brèche de Saint Louis : Des experts avancent des solutions pour endiguer la catastrophe

Vingt-deux ans après son ouverture, la brèche de Saint-Louis, creusée en octobre 2003 pour sauver la ville des inondations, s’est muée en une plaie béante qui dévore peu à peu le littoral. Ce canal artificiel, pensé comme une solution d’urgence, est devenu un gouffre sans fin pour les populations riveraines. Chaque année, la mer avance, engloutissant des pans entiers de villages, détruisant les habitations, les pirogues et les filets de pêche. Derrière cette lente catastrophe se cachent des drames humains innombrables : des familles endeuillées, des pêcheurs disparus, des communautés fragilisées. Malgré les opérations de dragage et les milliards investis, la situation continue de se dégrader, exposant les habitants à des risques accrus et menaçant l’équilibre écologique du delta du fleuve Sénégal. Entre colère, résignation et espoir, Saint-Louis vit désormais au rythme des marées et des appels à l’aide. Tandis que les scientifiques multiplient les alertes, les pêcheurs, eux, ne demandent qu’une chose : pouvoir travailler et vivre en sécurité sur une terre qui s’effrite un peu plus chaque jour.



