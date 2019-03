C’est officiel: Zinédine Zidane, nouvel entraîneur du Real

Le club a officialisé à l’instant la destitution de Santiago Solari, et le nom de son successeur, Zidane. À peine un an après son départ, le technicien reprend les rennes d’une équipe qui vient de traverser l’une des pires saisons de son histoire. L’annonce a fait l’effet d’un tremblement de terre, et surtout la joie des Madridistas. Le Français s’est engagé pour 3 ans, jusqu’en 2022.



L’homme aux trois Ligues des Champions retrouve donc le club qu’il connait si bien, sa maison, avec lequel il a tant gagné pour ses débuts dans le métier. Et le fait que son arrivée se produise à ce moment, en plein cours de saison, n’est certainement pas due au hasard. Zidane et Perez ont à coup sûr prévu de rapidement se pencher sur le mercato estival et de futures grosses recrues, de quoi redonner un nouveau souffle à un effectif en perdition. Le Français, aux côtés de Florentino Perez, se présentera face à la presse à 20h00, ce lundi.