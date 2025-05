Entretien | Ahmed Dia éclaire les enjeux du football Saint-Louisien

Dans l’émission Feuille de Match de ce lundi, Ahmed Dia, vice-président de la Ligue de football de Saint-Louis, a livré une analyse lucide et passionnée sur la situation du football régional. Sous le thème « Le football saint-louisien : acquis – défis et perspectives », l’entretien a permis de mettre en lumière les avancées notables, les obstacles persistants et les ambitions futures du sport roi dans cette région emblématique du nord du Sénégal.