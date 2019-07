CAN 2019- 1/4 de finale Sénégal vs Bénin: Alfred Ndiaye forfait, Krepin et Ismaila Sarr très incertains !

Comme l’avait annoncé wiwsport.com il y’a quelques heures, Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye et Krépin Diatta sont absents à la séance d’entrainement de ce lundi au terrain annexe du 30 juin. Le Sénégal pourrait perdre ces trois joueurs mercredi prochain.





Alfred Ndiaye est forfait pour cette rencontre selon les informations de wiwsport.com. Le milieu de terrain sénégalais traîne toujours une blessure au genou droit qui s’est réveillée lors de la rencontre face à l’Algérie. D’ailleurs, Alfred était forfait face au Kenya.



Ménagé lors de la séance d’hier avec Mbaye Niang, il n’était pas présent au terrain. Alfred va donc rater les quarts de finale face au Bénin. Krépin Diatta aussi est très incertain pour cette rencontre. Comme nous l’avions annoncé il y’a quelques heures, il a des pépins musculaire et s’est même entraîné en salle.



C’est pareil pour l’attaquant sénégalais du Stade Rennais. Ismaila Sarr qui était absent hier lors de la reprise des lions, n’était pas présent au terrain annexe du 30 juin. Il souffre aussi de pépins musculaire et il a effectué sa séance en salle avec Krépin.



Pour rappel, Ismaila Sarr était forfait lors de la rencontre qui opposait le Sénégal face à l’Algérie. Le joueur sénégalais reçoit d’habitude beaucoup de coups dans les matches du Sénégal. Les lions affronteront le Bénin ce mercredi.



Les lions avaient éliminé l’Ouganda en 8e de finale. Le Sénégal fait partie des favoris de cette compétition. Depuis le début de la compétition, l’équipe sénégalaise a enregistré pas mal de blessés et de joueurs forfaits.





