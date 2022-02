CAN 2021 : Le Sénégal sacré, le Président décrète un jour férié

Le Sénégal est définitivement rentré dans l’histoire du football africain. Ce dimanche soir, les Lions entraînés par Aliou Cissé ont décroché la première étoile sénégalaise en Coupe d’Afrique après avoir tabassé l’Egypte aux tirs au but.





Depuis le coup de sifflet final, ça célèbre dans les quatre coins du pays, sans exception. Et oui, c’est indescriptible au point que le Président de la République Macky Sall décrète ce lundi 7 février 2022, jour férié. Chômer et payer. Ce même jour, le Chef de l’Etat va accueillir les Lions à l’aéroport LSS, à 13 heures.