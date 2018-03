Ça brille, à l’entrée de l’avenue Général de Gaulle !

Le décor s’est métamorphosé à l’entrée de l’avenue Général de Gaulle jadis, pris en otage, par des vendeuses de poisson et autres produits de la mer. Elles ont toutes été déguerpies par la Commune de Saint-Louis qui a pris ses devants pour mettre fin à cette menace sur la santé publique. La zone a été assainie, les chairs de poissons et l’odeur nauséabonde laissent la place maintenant à un grand espace propre et bien aéré. Les véhicules passent sans problème, le piéton a retrouvé ses droits.Deux nuits de rude labeur ont permis aux braves hommes et femmes du service de nettoiement de la Mairie d’obtenir ce résultat satisfaisant, salué par toute la ville . Un grand bonheur pour les Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, heureux de cette action ... en attendant la mise en place d’une politique de suivi pour pérenniser cette mesure.Voici le décor actuel, à comparer avec celui-ci . Regardez !