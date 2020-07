Cairn Energy quitte le pétrole sénégalais : La compagnie a vendu l’intégralité de ses parts !

C’est avec Lukoil que la compagnie pétrolière a conclu l’accord de vente. Elle lui cédera l’intégralité de sa participation de 40% dans les blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD).



Le montant de la transaction est de 400 millions de dollars américains (Environ 223 milliards de francs Cfa) plus le remboursement des dépenses en capital engagées depuis le 1 er janvier 2020 par Cairn Energy.



Et conformément aux termes de la Joint-venture, Cairn va verser, au moins 250 millions de dollars aux actionnaires (Woodside, Petrosen, Far).



Pour rappel, c’est en 2014 que Cairn Energy a foré les premiers puits au Sénégal. Il avait fait deux découvertes, dont le champ SNE. Ce fut la plus grande découverte de pétrole en 2014 à l’échelle mondiale.



Youssouf SANE