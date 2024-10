Campagne pour les législatives anticipées : la Rts revoit le temps d’antenne des candidats

Les quarante et une (41) listes de partis, coalition et entités indépendantes en lice pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain vont bénéficier chacune de trois minutes de temps d’antenne à la Radiotélévision sénégalaise (RTS) dans le journal de la campagne électorale qui démarre le dimanche 27 octobre prochain.



Ce temps d’antenne a été fixé ce jeudi lors d’une rencontre entre le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CRNA) et les représentants des partis et coalitions.



‘’Nous étions venus avec la proposition sur deux minutes (…) en tenant compte des contraintes auxquelles la RTS est confrontée”, a déclaré le président Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CRNA), Mamadou Oumar Ndiaye, soulignant que, finalement, il y a eu ‘’un consensus sur les trois minutes’’ proposées par la majorité des mandataires.



Il présidait une réunion pour déterminer le temps d’antenne quotidien réservé aux listes de candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain en présence de la représentante de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Ndèye Rokhaya Mbodji.



Le directeur de cabinet du président du CNRA, Matar Sall, a indiqué que les enregistrements se feront du lundi au samedi de 9 heures à minuit, soulignant que chaque liste va bénéficier de 20 diffusions durant la campagne électorale qui débutera le 27 octobre 2024 à minuit et se poursuivra jusqu’au 15 novembre à minuit.



Il a rappelé que les émissions seront diffusées sur l’ensemble du réseau synchronisé de la RTS. L’émission du dernier jour de campagne sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 h.



Les mandataires ont proposé la mise en place d’un cadre permanent d’information et de communication entre le CNRA, les partis en compétition et la RTS ou un groupe WhatsApp.



Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a convié les mandataires à une rencontre lundi à 15 heures dans les locaux de la télévision nationale pour un échange sur la méthodologie de travail permettant d’avoir des ”relations fluides” durant les 21 jours de campagne.



La RTS prévoit de mettre une équipe complète à la disposition de chaque liste de candidats et toutes les ‘’dispositions seront prises pour aller vers une campagne apaisée’’, a dit M. Niang.



Après le consensus sur le temps d’antenne, un tirage au sort pour l’ordre de passage a été effectué.



La coalition Farlu va ouvrir le bal tandis que la Coalition ”Sopi Sénégal” passe en dernière position pour la première diffusion à la RTS. Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, mouvance présidentielle) est à la 20 ème place.



Voici l’ordre de passage des candidats à la RTS :



1-Coalition Farlu



2- Coalition Defar sa gokh



3-Les nationalistes jel linu moom



4-RV Naatangue



5- Coalition Mankoo liggeeyal Senegaal (MLS)



6- Entité Alliance nationale pour la patrie



7- Secteur privé



8-Union Naatall kaaw-gui (u.n.k)



9-Coalition Dekkal Teranga



10-Coalition Actions



11- Parti Bes du niakk



12-Parti Alliance jef jel



13-Jubanti Sénégal



14-Union citoyenne bunt-bi



15-Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équite (U. N. I. T. E)



16- Coalition Xaal yoon



17- Coalition Diam ak njarin



18- Coalition Dundu



19- Union des groupes patriotique



20- Pastef



21- Coalition Gox yu bees



22- Coalition fédération du renouveau



23- La marche des territoires andu-nawle



24- Coalition Pole alternatif kiraay ak natangue 3ème voie



25-Coalition Samm sa kaadu



26- And doolel liguey kat yi



27- Grand rassemblement des artisans du Sénégal



28- And ci koolute nguir Sénégal (aks)



29- And-suxali-production-transport-ak-commmerce-laap-fal-jikko



30- Senegaal kese



31- Samm sa gafaka-samm sa elleg acsif



32- And liguey sunu rew



33 -Parti ensemble pour le Sénégal (Peps)



34- Parti Garap-Ads



35 Coalition And beesal Senegal-abs



36- Alsar



37-Takku wallu Sénégal (TWS)



38-Coalition Nafoore Sénégal



39- Coalition Républicaine samm sunu rew jotali kaddu askanwi



40- Coalition Wareef



41- Coalition Sopi Sénégal



APS