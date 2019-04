Canada : Un jeune sénégalais crée un drone intelligent

« S’il y a une innovation dans ce projet, ce serait donc ce cocktail de technologies de pointe. Par contre, de réelles innovations sont à venir si le projet aboutit. La partie de la commande vocale n’est qu’une fonctionnalité parmi tant d’autres. J’évaluerai le niveau d’avancement du projet aux environs de 10%. Mon souhait, c’est d’arriver à le mener à bien avec toutes les capacités possibles. »

« L’un dans le domaine des finances, dans les cryptomonnaies et un autre projet en iOT (Internet des objets). Les deux premiers sont liés au Sénégal. »

Après un DST en informatique à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar, Medteck s’envole pour le Canada.Toujours collé à son clavier et face à son écran, le jeune employé du studio de développement québécois, Cortex Studio, est en train de concevoir un drone intelligent.« C’est un drone qui est capable de reconnaître des commandes vocales complexes, et de les traduire en une séquence d’actions simples afin de les effectuer de la meilleure des manières. En d’autres terme, l’utilisateur peut lui dire de faire quelque chose à travers la voix, puis le drone va interpréter ce qui a été dit et l’effectuer. »Pas de nouveauté dans la conception de ce drone car ce sont des technologies existantes qui sont utilisées. Cependant, la petite singularité réside dans le fait que ces technologies fonctionnaient rarement, voire jamais ensemble.Malgré cela, Mohamed a trouvé une procédure qui lui a permis de tirer le meilleur profit de chacune d’elle.En conséquence, le développeur Full-stack pense que c’est juste les premiers pas qui ont été réalisés, les innovations seront réelles quand le projet aboutira.Même s’il est loin de son pays, Mohamed THIAM ne cesse d’imaginer, durant de longues soirées, sur des innovations technologiques qui pourront impacter le quotidien des Africains, surtout celui des Sénégalais.Actuellement il se concentre sur la finalisation du drone Zuri avant d’entamer trois autres projets.Détails et démonstration en vidéo.