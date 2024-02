Capitaine TOURE : « Macky SALL menace de céder gratuitement le pouvoir à l’armée »

A en croire, Seydina Oumar TOURE, Macky SALL est prêt à leur céder le pouvoir.L’intégralité de son texteSes actes ont toujours témoigné d’un certain mépris à l’égard du peuple sénégalais, mais ce discours démontre encore une fois de plus que le Président Macky SALL n’a jamais aimé le Sénégal, pour lui tout est politique et privilège.



Après avoir divisé les sénégalais durant 12 ans, fragilisant nos institutions, ruinant notre réputation de pays démocratique et stable, il menace désormais ouvertement l’opposition, avec un appel voilé à l’armée, qu’il veut céder gratuitement le pouvoir.



Monsieur le Président, vous avez franchi toutes les limites mais de grâce, pas celle-là. Vous devez organiser l’élection présidentielle le 25 février 2024, c’est votre seule issue. Ce pays est plus grand que vous et chacun d’entre nous. Le temps est un juge infaillible.