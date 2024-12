Causerie religieuse : Al Bayaan du jeudi 19 décembre 2024

Dans cette seconde émission d’AL BAYAAN, El Hadji Mohsine DIOP poursuit l’exégèse des versets 151 et 152 de la Sourate Al An’am (Les bestiaux) où dix commandements sont prescrits au Croyant. Ces injonctions sont relatives au devoir bienfaisance envers les parents, à l’interdiction formelle de l’Association (Shirk), à l’accaparement des biens de l’orphelin, au l’escroquerie et aux pratiques de fraude dans le commerce, au respect des engagements et de la parole donnée, à s’éloignement des turpitudes et au fait de porter atteinte à la vie de ses enfants de peur d’être frappé par la pauvreté.