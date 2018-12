Célébration des journées nationales du patrimoine, vendredi

Les Journées nationales du Patrimoine (JNP) se déropuileront vendredi sur le thème "L’identité culturelle : socle de la Renaissance africaine", une initiative qui se veut "un exercice de réappropriation d’une dimension essentielle" du patrimoine culturel sénégalais.



La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu à 9 heures au Monument de la Renaissance africaine, sous la présidence de Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture qui va introduire la thématique "Identité culturelle et Renaissance africaine", indique un communiqué transmis à l’APS.



Le choix du thème de l’édition de 2018 "est ainsi porté sur les valeurs qui structurent notre +Moi+ à travers ses rapports dialectiques avec l’univers social et cosmogonique", explique-t-on dans la même source.



Elle souligne que "l’exploration de la thématique +l’identité culturelle : socle de la Renaissance africaine+, est un exercice de réappropriation d’une dimension essentielle de notre patrimoine culturel".



Selon le communiqué, "les JNP 2018 auront la particularité d’être Co-organisées par la Direction du patrimoine culturel et le Monument de la Renaissance africaine traduisant ainsi une dynamique de mutualisation des ressources humaines et matérielles dans un esprit de solidarité collégiale".



Il précise que les objectifs spécifiques poursuivis par la Direction du Patrimoine culturel et le Monument de la Renaissance africaine, à travers cette Co-organisation "sont la présentation du Monument de la Renaissance africaine et ses missions ; la découverte des grands programmes de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel".



L’accent sera également mis sur "la sensibilisation des plus jeunes à la reconnaissance, au respect et à la réappropriation de nos valeurs culturelles fondatrices ; l’organisation de plateformes d’échanges thématiques pour alimenter la réflexion autour du thème central des JNP 2018".



Ce programme, "dont l’objectif final est la célébration de l’unité plurielle de la nation sénégalaise, se veut éducatif et populaire", souligne-t-on dans le communiqué.



Il ajoute que les JNP 2018 "feront, également, l’objet d’une décentralisation effective dans toutes les capitales régionales avec l’implication des Centres culturels régionaux et des communautés".



