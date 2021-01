Cérémonies de mariage, les baptêmes et réceptions… interdits (Arrêté)

Ceux qui prévoyaient des cérémonies de mariage ou de baptême sont prévenus. Le ministre de l’Intérieur a précisé dans un arrêté publié ce jeudi, que sont «interdits, du 06 au 17 janvier 2021, sur les territoires desdites régions: tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique; toutes réunions publiques; toutes réunions privées y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses.»



Sont aussi interdits les rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport.



IGFM