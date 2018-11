Ces trois comportements que les guides religieux doivent éviter (vidéo)

L’Imam de la Mosquée IHSANE de SINDONÉ a rappelé, mardi, les caractéristiques du porteur d’un message divin, lors d’un entretien avec la presse, au lendemain du Maouloud. Il a insisté sur le devoir pour les marabouts de fuir « l’appétit des choses mondaines, le goût prononcé pour le luxe et la recherche effrénée de fonds » L’Imam les invite à véhiculer « un discours simple et accessible » et « à enseigner l’Unicité de Dieu et les enseignements du saint Coran ». « Ils doivent porter la vision de Dieu en l’adapter au contexte actuel », a-t-il ajouté.