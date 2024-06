Champ pétrolier de Sangomar : un échantillon du premier brut remis au Président

Le Président de la République a reçu l'échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar ce mercredi, en marge du conseil des ministres. Le Sénégal intègre ainsi le groupe des nations productrices de pétrole.



En réaffirmant son engagement pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles, le Chef de l'État a adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy, et a formulé des prières pour que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal.