Championnat National de Teqball: Saint-Louis dévoile les talents du Nord

Pour cette première journée qui a démarré dans l’après-midi, 20 joueurs ont disputé les matchs en simple (un contre un). Occasion pour les jeunes du Nord de s’adonner à cette discipline qui jongle entre le football et le ping-pong. S’en suivront les matchs en double, 9 matchs au programme.



L’objectif est de participer au tournoi qualificatif qui aura lieu à Dakar en février. Trois équipes seront retenues pour faire face aux qualifiées de la zone ouest et Sud. Les équipes participantes pour ce tour préliminaire de la zone Nord sont: Espoirs Teqball Club de Saint Louis, Toube Aacademy (Saint Louis), Cathy Camara (St Louis), Academy Mademba Diop (Kebemer), Galaxy TC (St-Louis), Diambars (Louga) et Sporting TC (Saint Louis).



La première édition du National Challenger Series ou Championnat National de Teqball permet aussi aux organisateurs (ASTEQ association sénégalaise de Teqball) de détecter les talents dans cette discipline pour représenter le Sénégal dans les compétitions internationales.







