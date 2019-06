Cheikh Issa SALL : "Avec l’exploitation du pétrole, le Sénégal a une opportunité inouïe d’être un pays émergent"

Le Président du Mouvement Agir avec Macky pour le Développement de Mbour (AMDEM CA KANAM), Cheikh Issa Sall, invitant vendredi, ‘’tout le monde’’ au calme, a signalé qu’avec l’exploitation des ressources naturelles, particulièrement du pétrole et du gaz, le Sénégal a ‘’une opportunité inouïe’’ d’être ‘’un pays émergent’’.





‘’Je demande à tout le monde de se calmer, parce qu’on a une opportunité inouïe pour faire de notre Sénégal, un pays émergent. On a une opportunité extraordinaire pour développer notre pays, pour permettre à nos jeunes d’avoir des opportunités d’entrer définitivement dans le marché du travail’’, a indiqué M. Sall lors d’une rencontre avec le mouvement ‘’Jeunes dames républicaines’’ (JDR).



Au terme de cette rencontre politique, faisant face à la presse au siège du mouvement ‘’Agir avec Macky pour le développement de Mbour’’ (AMDEM), M. Sall a signalé que l’exploration pour découvrir du pétrole, nécessite énormément de moyens que le Sénégal n’a pas, et son exploitation, ça nécessite davantage de moyens.



‘’Lors de la campagne électorale, nous avions mis l’accent sur la sensibilisation des populations sur la nécessité de maintenir le président Macky_Sall au pouvoir pour lui permettre de finaliser tout ce qui était en train d’être fait avant 2024 et nous permettre de profiter, au maximum, de ces ressources naturelles dans la paix’’, a-t-il rappelé.



‘’Beaucoup d’opposants étaient financés et accompagnés par des firmes qui ont tout fait pour avoir des contrats d’exploitation de notre parole. Malheureusement, avec la loi de la concurrence, elles n’avaient pas eu la chance de bénéficier de ces contrats’’, a fait savoir M. Sall.



Selon Cheikh Issa Sall, le seul recours qui leur restait, c’était d’être derrière ces opposants pour ‘’usurper le pouvoir’’ et ‘’reconsidérer’’ tout ce qui a été fait dans le cadre de la contractualisation pour ‘’récupérer’’ le pétrole.



‘’Cette entreprise mafieuse n’a pas fonctionné et les populations ont préféré reconduire le président Macky_Sall. Cette entreprise étant voué à l’échec, une autre méthode a été trouvée consistant à semer la zizanie, faire dans la désinformation, utiliser des organes de presse pour essayer de créer beaucoup de confusion dans la tête des sénégalais’’, a dénoncé M. Sall.



Il est heureux, d’après lui, de constater que le Sénégal a ‘’un Etat fort et une justice qui sait prendre ses responsabilités au bon moment, et elle les a prises et est en train de faire ‘’un travail extraordinaire’’ pour faire éclore la vérité par rapport à ces contrats sur le pétrole.



Il a révélé qu’au niveau de la Division des investigations criminelles (DIC), rares sont ceux qui ont osé y aller pour faire leurs dépositions et pour ceux qui y sont allés, ils sont rares à déposer avoir des documents ou semblant de preuves. Et beaucoup d’entre eux se sont dédits devant les enquêteurs’’, a-t-il révélé.

Pour lui, ‘’le mensonge’’ peut se lever tôt, courir très vite, mais, à la fin, il finira toujours par être rattraper par la vérité. Il pense qu’il facile d’utiliser les réseaux sociaux et autres voies de communication pour faire certaines déclarations, mais le plus difficile, c’est de les prouver.



‘’Tout ce que je souhaite pour le Sénégal, c’est que toutes les dispositions qui ont été prises avec l’appui de l’ITIE, le COS-pétro-gaz, le dialogue national, la révision de la Constitution qui fait de ces ressources naturelles un patrimoine, puissent être conduites jusqu’au terme et que les sénégalais puissent bénéficier de ce pétrole’’, a-t-il dit.



A en croire Sall, avant même la confirmation de ces découvertes, le président Macky_Sall avait pris les devants, parce qu’il a réfléchi sur le présent mais aussi pour les générations futures.

Ce pétrole va, à l’en croire, bénéficier au Sénégal et pour les sénégalais d’aujourd’hui et de demain.