Cheikh Issa Sall du PUR : " Je suis prêt à exercer mes charges de chef de l'État dans un mois! "

Le candidat du PUR qui vient de faire sa déclaration à la RTS après celle du candidat Macky Sall, dit attendre des sénégalais qu'ils votent pour sa formation le 24 février et surtout de distinguer le bulletin vert le jour du vote.



Cheikh Issa Sall se dit très confiant et d'attaque pour prêter serment dans un mois en tant que président des sénégalais. Il était le troisième candidat ce matin, à passer devant les caméras de la RTS dans le cadre de la campagne présidentielle.



Idrissa Seck et Ousmane Sonko sont attendus dans l’après midi pour faire leurs discours.



