Cheikh Oumar Anne pense qu'une manœuvre a été orchestrée pour « saboter » la candidature d'Amadou Ba

Dans un entretien accordé à nos confrères de E-média, Cheikh Oumar Anne a clarifié sa position vis-à-vis de l'Alliance pour la République en déclarant : « Je n’ai aucune activité à l’APR. Si je suis avec Macky ou Amadou Ba ? N’oubliez pas que j’ai été le premier à être démis du gouvernement. » Interrogé sur leur statut de membres de l'APR, il a répondu : « C’est Macky Sall qui n’est plus membre de l’APR. » Malgré cette assertion, le maire de Ndioum a tenté d'adoucir son propos en ajoutant : « Macky et moi sommes des amis. »



Cheikh Oumar Anne exprime cependant une conviction profonde selon laquelle une manœuvre a été orchestrée pour « saboter » la candidature d'Amadou Ba. Il a dévoilé : « Il y avait un autre schéma politique contre Amadou Ba. Remettre d’autres dans le jeu et l’écarter parce qu’il allait gagner. Et dans ce projet, il y était question de rallonger le mandat du Président de deux ans. »



En annonçant qu'Amadou Ba ira à la rencontre des Sénégalais dans une semaine, Cheikh Oumar Anne laisse planer le doute quant à un éventuel lancement d'un nouveau parti politique par l'ancien Premier ministre.