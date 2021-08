Cheikh Tidiane DIEYE: « les propos tenus par Mansour FAYE ont contribué à envenimer la situation »

Le coordonnateur du Mouvement pour la Défense de la Démocratie n’a pas apprécié la réaction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement après l‘accident survenu à Kaolack et qui a causé 4 personnes.



En effet, pour le patron de « Avenir Sénégal Binu Beug », Mansour FAYE a manqué de mesure, de hauteur et de responsabilité ». A l’en croire, c’est de l’ignorance de croire qu’un malien qui circule au Sénégal est un étranger. A cet effet, l’homme politique demande au ministre de rectifier le tir.





« Je regrette profondément les propos tenus par le ministre des Transports du Sénégal, Mansour FAYE, qui ont sans doute contribué à envenimer la situation. La première faute est de considérer un camion malien comme un camion étranger au Sénégal. Les citoyens de la CEDEAO ont tous les mêmes droits de circuler librement, s’établir et résider dans n’importe quel pays. Il faut donc saisir la justice et la laisser faire son travail comme pour n’importe quel accident causé par un Sénégalais », déclare-t-il.





Pour prévenir ces accidents récurrents, Cheikh Tidiane DIEYE appelle les deux gouvernements à travailler en symbiose afin « de mettre en œuvre le projet de construction du chemin de fer de Dakar-Bamako, dont le financement est facilement mobilisable, mais qui a tardé faute d’une ferme volonté politique de part et d’autre ».





