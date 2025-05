Cité Niakh : un incendie ravage un conteneur de 63 millions FCFA

Un incendie d'une intensité exceptionnelle a ravagé, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mai, une maison située dans le quartier de Cité Niakh. Les flammes ont totalement détruit un conteneur d’une valeur estimée à 63 millions de francs CFA, selon son propriétaire, Khalifa Niang, qui attribue le sinistre à un court-circuit.



« C’est après une coupure de courant qu’on m’a informé que la maison avait pris feu. Mon conteneur contenait des chambres à coucher, des salons et des meubles de dernière génération. Aujourd’hui, tout est parti en fumée », a déploré M. Niang, visiblement affecté.



Face à ce drame, le sinistré pointe du doigt deux responsabilités : la SENELEC, qu’il accuse de négligence face aux coupures fréquentes de courant, et les sapeurs-pompiers, dont l’intervention, selon lui, est arrivée trop tard.



« La SENELEC est fautive. Avec les coupures, nos équipements sont exposés. Et vous voyez aujourd’hui le résultat. Si les sapeurs-pompiers étaient arrivés à temps, le pire aurait pu être évité. Mais ils ne sont intervenus qu’après plus de deux heures », a-t-il regretté.



Un incident qui relance la question de la réactivité des services de secours et de la fiabilité du réseau électrique dans les quartiers résidentiels.



Bolo Diaw