Cms : Une caissière détourne quarante millions

Le Crédit mutuel du Sénégal (Cms) de Sahm, à la Médina, est au cœur d'un détournement de 40 millions de Fcfa. Des fonds qui représenteraient, selon Libération qui donne l'information, de l'argent pompé des comptes des clients.



Dans le détail, la mise en cause, Ndèye Ndella Nguirandou Diouf, a d'abord retiré 29,5 millions Fcfa du compte d'Abdou Sarr et 700.000 Fcfa de celui d'Afi/Ud. Elle a aussi procédé à deux opérations de caisse de 5 millions Fcfa.



L'enquête révèle également qu'elle a fait transiter 8 millions sur un compte ouvert par sa collègue Aby Ndiaye, caissière au Cms de Sahm. Cette dernière sera arrêtée par la Division des investigations criminelles (Dic).



Quant au cerveau du détournement, en l'occurrence Ndèye Ndella Nguirandou Diouf, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour détournements de deniers publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux.



SENEWEB