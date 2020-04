Codiv-19 : Fermeture du marché central et du quai de pêche de Mbour pour quatre jours

Le préfet de Mbour (ouest), Mor Talla Tine, a annoncé la fermeture du marché central et du quai de pêche de la ville chef-lieu de département, pour une durée de quatre jours.





‘’Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté (…) du 25 avril 2020, le marché central et le quai de pêche de Mbour sont fermés du dimanche 26 avril au mercredi 29 avril 2020 inclus’’, écrit M. Tine dans un arrêté dont l’APS a obtenu une copie.





Des opérations de nettoiement et de désinfection du marché et du quai de pêche seront menées durant leur fermeture, selon M. Tine.





‘’J’invite la population au respect strict de ces mesures, qui visent à interrompre la chaîne de transmission du coronavirus’’, a-t-il écrit dans l’arrêté.





Il a pris cette décision après la détection de trois nouveaux cas de coronavirus par transmission communautaire, dans le département de Mbour.





Une dizaine de personnes ont été mises en quarantaine dans un hôtel, à la suite des trois nouveaux cas de coronavirus.





‘’Nous avons décidé de fermer le marché et le quai de pêche pendant quatre jours d’affilée, pour les nettoyer et les désinfecter, afin d’empêcher la propagation du coronavirus’’, a expliqué à la presse locale le maire de Mbour, El Hadji Fallou Sylla.





Le transport hippomobile est interdit dans la commune, selon M. Sylla.





Il a promis 75 millions de francs CFA aux populations de la commune, pour les aider à atténuer les effets de la pandémie de coronavirus.





La mairie de Mbour va distribuer 30.000 masques aux Mbourois, pour les aider à prévenir la pandémie de Covid-19, selon El Hadji Fallou Sylla.





Depuis mars, 16 cas de coronavirus ont été recensés dans le département de Mbour, selon les autorités médicales.







